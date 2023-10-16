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Военная операция на Украине ,  
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Будапешт потребовал от Киева гарантий против списка «спонсоров войны»

Венгрия потребовала от Киева не вносить ее компании в список «спонсоров войны»
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Украина должна гарантировать Венгрии, что не будет вносить ее компании в список «спонсоров войны», как это произошло с банковской группой OTP Bank Group. Об этом «РИА Новости» заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Причины внесения банка в перечень министр счел «смехотворными».

«Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова», — сказал Сийярто.

OTP Bank попал в список НАПК в начале мая. Агентство объяснило это решение тем, что OTP является одним из ведущих банков на российском финансовом рынке (банк работает и в других странах, в том числе на Украине) и «предоставляет льготные условия кредитования российским военным».

Будапешт в ответ на действия Киева заблокировал выделение ему военного транша от Евросоюза в размере €500 млн. Венгрия пригрозила и дальше блокировать финансирование до тех пор, пока OTP не исключат из списка. МИД Венгрии подчеркнул, что банк ведет свою деятельность в соответствии с международным законодательством.

В конце сентября 2023 года НАПК приостановило действие статуса «спонсора войны» для банка, однако венгерская сторона назвала этот шаг недостаточным и потребовала исключения организации из перечня. В октябре Киев выполнил это требование.

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НАПК Украины неоднократно вносило крупные иностранные компании в список «спонсоров войны». Чаще всего основанием для этого служит сохранение ими присутствия на российском рынке. В списке числятся такие компании, как PepsiCo, Mars, производитель кондитерских изделий Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove) австрийский Raiffeisen Bank, китайский производитель электроники Xiaomi и другие компании.

Теги
Венгрия Сийярто Петер Украина
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