Киев перестал считать «спонсором войны» банк из Венгрии ради помощи

Антикоррупционное агентство Украины приостановило решение о внесении в список «спонсоров войны» венгерского OTP Bank, рассчитывая, что Будапешт в ответ не будет блокировать выделение €500 млн военной помощи ЕС

Фото: LCV / Shutterstock

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило решение о внесении в список международных «спонсоров войны» венгерского OTP Bank. Об этом сообщается в телеграм-канале антикоррупционного агентства.

Аналогичное решение принято также в отношении пяти греческих компаний: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.

В НАПК рассчитывают, что Венгрия в ответ не будет блокировать выделение Украине €500 млн военной помощи ЕС. Также там надеются, что это исключит возможность блокирования Грецией нового пакета санкций Евросоюза против России.

«Такое решение принято по результатам переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией», — пояснили в НАПК.

Для исключения из перечня банку и компаниям нужно выполнить некоторые условия, в том числе уйти из России.

OTP Bank попал в перечень «спонсоров войны» в мае. Поводом послужила позиция руководства банка: тот, по мнению украинских властей, «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР». Венгерская сторона отвергает претензии. В OTP Bank называли решение НАПК ошибочным и заявляли, что руководство «публично выражает свою поддержку Украине».

В ответ Будапешт заблокировал помощь для Киева из Европейского фонда мира в размере €500 млн. В июле глава венгерского МИДа Петер Сийярто пригрозил блокировать дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину со стороны ЕС до тех пор, пока Киев не исключит OTP Bank из списка «спонсоров войны».