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Военная операция на Украине ,  
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Киев перестал считать «спонсором войны» банк из Венгрии ради помощи

Киев приостановил статус «спонсора войны» для венгерского OTP Bank ради помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Антикоррупционное агентство Украины приостановило решение о внесении в список «спонсоров войны» венгерского OTP Bank, рассчитывая, что Будапешт в ответ не будет блокировать выделение €500 млн военной помощи ЕС
Фото: LCV / Shutterstock
Фото: LCV / Shutterstock

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило решение о внесении в список международных «спонсоров войны» венгерского OTP Bank. Об этом сообщается в телеграм-канале антикоррупционного агентства.

Аналогичное решение принято также в отношении пяти греческих компаний: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.

В НАПК рассчитывают, что Венгрия в ответ не будет блокировать выделение Украине €500 млн военной помощи ЕС. Также там надеются, что это исключит возможность блокирования Грецией нового пакета санкций Евросоюза против России.

«Такое решение принято по результатам переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией», — пояснили в НАПК.

Для исключения из перечня банку и компаниям нужно выполнить некоторые условия, в том числе уйти из России.

OTP Bank попал в перечень «спонсоров войны» в мае. Поводом послужила позиция руководства банка: тот, по мнению украинских властей, «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР». Венгерская сторона отвергает претензии. В OTP Bank называли решение НАПК ошибочным и заявляли, что руководство «публично выражает свою поддержку Украине».

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В ответ Будапешт заблокировал помощь для Киева из Европейского фонда мира в размере €500 млн. В июле глава венгерского МИДа Петер Сийярто пригрозил блокировать дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину со стороны ЕС до тех пор, пока Киев не исключит OTP Bank из списка «спонсоров войны».

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Теги
Елена Чернышова
Украина Венгрия военная помощь
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