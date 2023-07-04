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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия пригрозила заблокировать военные транши Киеву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил заблокировать военные транши Киеву
Будапешт уже заблокировал выделение Киеву €500 млн на военные нужды и намерен продолжить это делать до тех пор, пока Украина не исключит OTP Bank из списка международных «спонсоров войны», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Венгрия намерена блокировать дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину Евросоюзом до тех пор, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка международных «спонсоров войны», заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова приводит портал Index.hu.

«Наша позиция ясна: пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дополнительном финансировании ЕС поставок оружия в Украину», — сказал Сийярто.

Будапешт уже заблокировал помощь из Европейского фонда мира в размере €500 млн, напомнил глава венгерского МИДа.

По его словам, банк попал в список «по ложным и смехотворным причинам». Сийярто назвал решение Киева «возмутительным и неприемлемым».

В мае Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в перечень международных «спонсоров войны». Поводом послужила позиция руководства последнего: банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР», сочли власти. Венгерская сторона отвергает претензии. В OTP Bank называли решение украинских властей ошибочным и заявляли, что руководство «публично выражает свою поддержку Украине».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Венгрия продолжает блокировать выделение новых траншей на оружие для Украины из Европейского фонда мира, но обещал решить эту проблему. Однако в ЕС пока так и не смогли договориться о выделении Киеву €500 млн на военные нужды.

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