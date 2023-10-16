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Путин заявил о массовом переходе россиян на китайские автомобили

Путин: россияне переходят на китайские машины, так как их качество улучшается
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Качество китайских автомобилей постепенно улучшается, поэтому российские водители «с удовольствием» переходят на них, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Президент сообщил, что незадолго до интервью общался с людьми, которых считает «автолюбителями с огромным, большим стажем».

«Мне мои собеседники сказали: «А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается», — рассказал он.

«Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — добавил Путин.

После ухода французского автоконцерна Renault на его заводе в Москве локализовали производство китайского кроссовера JAC под брендом «Москвич». Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза (на 543%) превышает аналогичный показатель первой половины 2022 года ($715 млн).

Путин использовал для поездок бронированный автомобиль Mercedes-Benz S600. Сейчас в президентский кортеж входят люксовые автомобили Aurus разработки НАМИ. Таким же автомобилем пользуется и сам президент. Путин неоднократно показывал Aurus приезжавшим в Россию зарубежным коллегам.

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Глава государства неоднократно требовал от госслужащих пересесть на автомобили отечественного производства. Если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо», отмечал президент. Чиновники должны понимать, что необходимо развивать отечественные бренды, считает он.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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