Путин потребовал от чиновников пересесть на отечественные автомобили

Ведомства просили увеличить закупки иностранных автомобилей, но такую практику нужно прекратить, можно «где-то быть поскромнее, чем раньше», считает Путин. Власти не впервые хотят запретить чиновникам ездить на зарубежных машинах

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Госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По словам главы государства, министерства, ведомства и Управление делами президента просили продолжить закупки машин, сделав упор на зарубежных производителей. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил Путин.

Президент считает, что, если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо». Чиновники должны понимать, что необходимо развивать отечественные бренды, уверен он. «И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — подчеркнул Путин.

В то же время, отметил президент, не нужно в целом отказываться от импорта, но «базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя».

В июле с предложением обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — заявил он, напомнив, что Путин пользуется Aurus. «Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал», — говорил президент в 2021 году.

Предложение пересадить государственных служащих на «Лады» озвучивал и министр финансов Антон Силуанов. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу РБК называл эту идею отличной.



Подобные инициативы в стране обсуждались и в 1990-х. Впервые ее в 1997 году выдвинул Борис Немцов, тогда занимавший пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал предложение и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Те жаловались на частые поломки, а cам он продолжал ездить на Mercedes. В итоге два года спустя Ельцин отменил распоряжение.