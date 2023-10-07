Путин прокатил президента Узбекистана на внедорожнике Aurus

Путин в день рождения прокатил президента Узбекистана на внедорожнике Aurus

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Президент России Владимир Путин вместе с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым проехался на внедорожнике Aurus. Главы государств встретились в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево, куда также приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин показал Мирзиёеву автомобиль, после чего сел за руль и тронулся с места. Мирзиёев сидел рядом с ним на пассажирском сиденье. Затем президент показал машину прибывшему позднее Токаеву.





Машина, которую показал российский президент зарубежным коллегам — люксовый внедорожник Aurus Komendant.

Путин 7 октября отмечает 71-й день рождения. Токаев и Мирзиёев поздравили российского президента, сообщили в пресс-службе Кремля.

Автомобили Aurus были разработаны НАМИ. Они изначально создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Затем Aurus стали поступать в открытую продажу. За 2022 год в России купили 31 такой автомобиль. В ноябре 2022-го Aurus запустила на заводе в Елабуге производство внедорожника Komendant.

В сентябре Путин показал автомобили Aurus из своего кортежа северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, который приезжал в Россию с официальным визитом. Политики ненадолго заняли места на заднем сиденьи автомобиля.