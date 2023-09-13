Путин показал Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобили Aurus из своего кортежа. Кадры выложил в своем телеграм-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну машины во время осмотра космодрома Восточный. По словам Зарубина, они сделали незапланированную остановку.

Российский президент предложил лидеру КНДР посидеть в Aurus, после чего Ким Чен Ын ненадолго занял место на заднем сиденье автомобиля вместе с Путиным.

Автомобили Aurus были разработаны НАМИ. Они изначально создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране.

Затем Aurus стали поступать в открытую продажу. Так, в России за прошлый год купили 31 такой автомобиль. А минувшей осенью Aurus запустила на заводе в Елабуге производство внедорожника Komendant.