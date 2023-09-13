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Путин показал Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Путин показал приехавшему на космодром Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобили Aurus из своего кортежа. Кадры выложил в своем телеграм-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну машины во время осмотра космодрома Восточный. По словам Зарубина, они сделали незапланированную остановку.

Российский президент предложил лидеру КНДР посидеть в Aurus, после чего Ким Чен Ын ненадолго занял место на заднем сиденье автомобиля вместе с Путиным.

Автомобили Aurus были разработаны НАМИ. Они изначально создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране.

Затем Aurus стали поступать в открытую продажу. Так, в России за прошлый год купили 31 такой автомобиль. А минувшей осенью Aurus запустила на заводе в Елабуге производство внедорожника Komendant.

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Вместе с Путиным они осмотрели космодром Восточный в Амурской области. Обоим лидерам также показали, как идет сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках «Союза-2». Глава КНДР оставил в книге почетных гостей надпись: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет». После этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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