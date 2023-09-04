Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили

Президент поручил до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях — такое поручение дал президент Владимир Путин правительству и управлению делами президента по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о мерах, направленных «на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. Дедлайн доклада — 1 февраля 2024 года.

Накануне Путин заявил, что ряд ведомств и министерств просят закупать автомобили зарубежных производителей. Президент заявил, что это «абсолютно исключено». Чиновникам нужно быть «где-то поскромнее, чем раньше», и развивать отечественные бренды, уверен Путин.

Подобные инициативы в стране обсуждались не раз. Впервые идею выдвинул Борис Немцов, занимавший тогда пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал сперва выпустил распоряжение, но отменил его через два года.

В середине июня 2022 года гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие пока не могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства из-за стоимости и качества.

Глава АвтоВАЗа, производящего Lada, Максим Соколов говорил телеканалу РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.

В июле с предложением обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — заявил он и напомнил, что Путин пользуется Aurus.