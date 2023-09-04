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Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили

Путин поручил разработать меры для использования чиновниками российских авто
Президент поручил до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях — такое поручение дал президент Владимир Путин правительству и управлению делами президента по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о мерах, направленных «на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. Дедлайн доклада — 1 февраля 2024 года.

Накануне Путин заявил, что ряд ведомств и министерств просят закупать автомобили зарубежных производителей. Президент заявил, что это «абсолютно исключено». Чиновникам нужно быть «где-то поскромнее, чем раньше», и развивать отечественные бренды, уверен Путин.

Подобные инициативы в стране обсуждались не раз. Впервые идею выдвинул Борис Немцов, занимавший тогда пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал сперва выпустил распоряжение, но отменил его через два года.

В середине июня 2022 года гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие пока не могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства из-за стоимости и качества.

Глава АвтоВАЗа, производящего Lada, Максим Соколов говорил телеканалу РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.

В июле с предложением обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — заявил он и напомнил, что Путин пользуется Aurus.

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София Шошина
чиновники Владимир Путин поручение АвтоВАЗ «Москвич»
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Владимир Путин

политик, президент России

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