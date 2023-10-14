Армия Израиля сообщила о попытке проникновения в страну из Ливана

Ливано-израильская граница (Фото: Daniel Carde / Getty Images)

Израильские военные пресекли попытку «террористической группировки» проникнуть в страну с территории Ливана, сообщила в X (ранее — Twitter) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Наблюдение ЦАХАЛ недавно выявило террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть в Израиль из Ливана. Беспилотник ЦАХАЛ атаковал ячейку и убил нескольких террористов», — сказано в сообщении.

В ночь на 14 октября Армия обороны Израиля сообщила о перехвате над городом Хайфа в северной части страны двух «неопознанных целей», незадолго до этого сообщалось о взрывах. Позднее неподалеку от города Шефарам в том же районе перехватили еще один «неопознанный объект». Израиль на севере граничит с Ливаном.

Вскоре после произошедшего ЦАХАЛ отчиталась об ответных ударах по объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана.

Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС началась 7 октября. На следующий день после начала конфликта израильтянам, живущим на границе с Ливаном, рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с «Хезболлой». Позднее стороны обменялись атаками.

Так, 10 октября, движение заявило, что нанесет ответные удары из-за атак Израиля на юге Ливана. «Хезболла» сообщила, что из-за них погибли трое бойцов.

Представитель ЦАХАЛ, подполковник Ричард Хехт, заявил, что израильская армия готова к тому, что «волна насилия» из сектора Газа может распространиться на северную границу Израиля с Ливаном. Однако он выразил надежду, что «Хезболла» не присоединится к ХАМАС в конфликте.

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заверил, что «Хезболла» заявила властям об отсутствии планов вступать в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны.