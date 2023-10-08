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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Жителям Израиля на границе с Ливаном рекомендовали эвакуироваться

Ynet: жителям Израиля на границе с Ливаном рекомендовали эвакуироваться
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На фоне возможной эскалации конфликта с ливанской «Хезболлой» власти Израиля призвали эвакуироваться жителей двух северных районов, пишет Ynet. В воскресенье стороны обменялись минометными и артиллерийскими обстрелами
Фото: Aziz Taher / Reuters
Фото: Aziz Taher / Reuters

Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла», передает Ynet.

По данным газеты, предупреждения об эвакуации получили жители Хермонского района и Верхней Галилеи на севере страны. Население северного округа Израиля составляет порядка 1,5 млн человек (при общем населении в 9,5 млн), тогда как в Голанах (там находится Хермонский район) живет порядка 40 тыс.

8 октября ливанская группировка «Хезболла» обстреляла территорию Израиля из минометов, ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточнял, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Израиль граничит с Ливаном на севере, протяженность границы составляет около 80 км. Накануне временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Жителям Израиля на границе с Ливаном рекомендовали эвакуироваться
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7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Параллельно с ракетными обстрелами десятки боевиков ХАМАС на грузовиках, мотоциклах и парапланах проникли на территорию Израиля. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, а затем увезли их на территорию сектора Газа.

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Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС. Этой ночью израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции на сектор Газа. После этого в ЦАХАЛе сообщили, что власти Израиля в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

The Times of Israel со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Израиля пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило о 313 погибших и почти 2 тыс. раненых.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Ливан эвакуация ХАМАС «Хезболла»
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