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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Росавиация назвала число прибывших в Россию из Израиля с начала недели

Росавиация: авиакомпании перевезли между Россией и Израилем 3 тыс. пассажиров
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Начиная с 9 октября авиакомпании перевезли между Россией и Израилем более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным агентства, из Израиля в Россию приехали более 2,3 тыс. человек, по обратному маршруту — более 1 тыс. пассажиров. «Полеты выполняются штатно, билеты в продаже есть», — уточнили в публикации.

В числе перевозчиков, осуществляющих рейсы — авиакомпании El Al, «Азимут» и Red Wings. Последняя 8 октября перенесла два рейса между Сочи и Тель-Авивом, но возобновила полеты уже на следующий день.

Минэкономразвития рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится в стране, следовать указаниям местных властей.

По последним данным, в стране без вести пропали минимум 12 россиян. Ранее дипломаты сообщали о шести пропавших и четырех погибших.

В идущей почти неделю войне между ХАМАС и Израилем, согласно заявлениям сторон, погибли уже более трех тыс. человек: 1,3 тыс. в Израиле и 1,9 тыс. в секторе Газа.

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Израиль Россия Росавиация перелет
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