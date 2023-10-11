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Палестино-израильский конфликт ,  
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Red Wings заявила о возобновлении регулярных полетов в Израиль

Red Wings: авиакомпания восстановила регулярные полеты в Израиль
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Obolenskaya / Shutterstock
Фото: Obolenskaya / Shutterstock

Перевозчик Red Wings возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, самолеты будут садиться в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона рядом с Тель-Авивом, говорится в сообщении авиакомпании в телеграм-канале.

«Авиакомпания «Ред Вингс» информирует о возобновлении авиасообщения по маршрутам между городами Российской Федерации и аэропортом имени Бен-Гуриона (Тель-Авив)», — сообщила пресс-служба перевозчика.

С 9 октября Red Wings выполняет регулярные рейсы из Сочи, Москвы (с транзитом через Минеральные Воды в Ставропольском крае) и Махачкалы в Тель-Авив. Полеты осуществляются в дневное время, уточнили в авиакомпании.

«Независимо от уровня спроса на рейсы в Израиль, выполнение программы будет продолжено в интересах граждан Российской Федерации и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию», — отметил перевозчик.

В Red Wings подчеркнули, что непрерывно отслеживают ситуацию с безопасностью авиасообщения в Израиль и обратно и при повышении рисков выполнение программы временно приостановят.

8 октября авиакомпания перенесла два рейса между Сочи и Тель-Авивом из-за начавшейся в Израиле войны с палестинским террористическим движением ХАМАС. Две зарубежные авиакомпании — итальянская Ita Airways и индийская Air India — решили отменить рейсы в Израиль по той же причине.

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9 октября, на третий день военного конфликта, одна ракета упала у аэропорта Бен-Гуриона. Здание воздушной гавани не получило повреждений.

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Теги
Red Wings Тель-Авив аэропорт Бен-Гурион Израиль
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