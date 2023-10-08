Red Wings перенесла рейсы в Тель-Авив и Сочи из-за войны Израиля с ХАМАС

Red Wings перенесла два рейса из Сочи и Тель-Авива из-за ситуации в Израиле

Red Wings переносит два рейса между Сочи и Тель-Авивом из-за ситуации в Израиле, сообщила пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

Накануне, авиакомпания планировала перенести время вылета рейсов из Сочи в Тель-Авив и обратно. В итоге рейс RWZ4311 (Сочи — Тель-Авив), который должен был отправиться в 5:30 мск 8 октября, вылетит 9 октября в 12:00. Рейс RWZ4312 (Тель-Авив — Сочи) вылетит 9 октября в 15:40 по местному времени, хотя полет планировали 8 октября в 10:10 по местному времени.

Также на следующий день были перенесены рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом, добавили в Red Wings.

Кроме того, две зарубежных авиакомпании — итальянская Ita Airways и индийская Air India — решили отменить рейсы в Израиль по той же причине. «В целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа рейсы в/из Тель-Авива отменены до завтрашнего утра», — говорилось в заявлении Ita Airways в соцсети X (ранее Twitter) вечером 7 октября. Air India отменила свои рейсы в Тель-Авив и обратно до 14 октября, пишет газета Business Standard со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее полеты в Израиль решили приостановить французская Air France, немецкая Lufthansa, венгерская Wizz Air, а также авиакомпании Emirates, Ryanair, Aegan Airlines и AZAL.

Задержки и приостановки авиарейсов в Израиль и из него происходят в связи с боевыми действиями, которые проводят боевики палестинского движения ХАМАС и израильские военные на юге страны и в секторе Газа с 7 октября. Утром 8 октября обе стороны заявили, что бои продолжаются.

Минздрав Палестины сообщал, что в секторе Газа, управляемое ХАМАСом, погибли 313 человек, 1 990 человек получили ранения, пишет The Times of Israel. Со стороны Израиля погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. Посольство России проверяет информацию, если ли среди пострадавших и похищенных россияне.