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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Махмуд Аббас встретится с Блинкеном

Лидер Палестины Аббас проведет встречу с госсекретарем США Блинкеном 13 октября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

В пятницу, 13 октября, президент Палестины Махмуд Аббас встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании Аммане, сообщил секретарь исполнительного комитета Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Хуссейн аль-Шейх в своем X (Twitter).

«В рамках усилий, круглосуточно прилагаемых палестинским руководством, чтобы остановить эту разрушительную войну, <...> Махмуд Аббас встретится сегодня в Аммане с <...> его величеством королем [Иордании] Абдаллой II. Завтра, в пятницу, президент также планирует встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном», — написал аль-Шейх.

Сейчас Блинкен находится в рабочей поездке, и, как следует из сообщения Госдепартамента США, посетит Израиль и Иорданию 11–13 октября для встречи с высокопоставленными чиновниками. Во время визита он «подтвердит солидарность США с правительством и народом Израиля».

Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС, Западный берег реки Иордан — ФАТХ.

С начала войны между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которая фактически захватила власть в секторе Газа, Аббас регулярно созванивается с европейскими и арабскими лидерами.

9 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил РБК, что визит Аббаса планируется и в Москву, но точной даты не назвал. По его словам, соответствующая договоренность между Кремлем и палестинским правительством достигнута.

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Теги
Махмуд Аббас Энтони Блинкен США Палестина Израиль Иордания
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