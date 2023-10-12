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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа выросло до 1,2 тыс.

Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 1,2 тыс.
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Количество погибших палестинцев в результате израильской бомбардировки сектора Газа сектора возросло до 1,2 тыс., ранены 5,6 тыс, сообщает Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

Накануне в ведомстве сообщали о 1055 погибших и свыше 5,1 тыс. раненных.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3 тыс. Число погибших среди израильских военнослужащих достигло 170. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян.



ЦАХАЛ начала наносить массированные удары по сектору Газа с 7 октября, после того как члены ХАМАС вторглись в южные районы Израиля и начали захватывать мирных жителей в заложники. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка.

10 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий он отдал приказ осуществить полную блокаду сектора: туда не будут поступать вода, электричество и топливо.
 

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Теги
сектор Газа Израиль Палестина ХАМАС
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