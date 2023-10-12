Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 1,2 тыс.

Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа выросло до 1,2 тыс.

Количество погибших палестинцев в результате израильской бомбардировки сектора Газа сектора возросло до 1,2 тыс., ранены 5,6 тыс, сообщает Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

Накануне в ведомстве сообщали о 1055 погибших и свыше 5,1 тыс. раненных.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3 тыс. Число погибших среди израильских военнослужащих достигло 170. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян.