Reuters узнал о первом пакете помощи США Украине при временном бюджете

Вашингтон выделит новый пакет помощи Киеву на остатки средств Пентагона по программе оперативной поддержки. В бюджет страны на 45 дней не были заложены деньги на помощь Украине, из-за чего приостановлены долгосрочные контракты

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Вашингтон 11 октября может объявить о новом пакете помощи Киеву на $200 млн, несмотря на то, что во временный бюджет страны до середины ноября не заложены средства на помощь Украине, сообщает Reuters.

У Пентагона еще остались около $5,4 млрд, чтобы оказывать Киеву поддержку в военной сфере. По данным агентства, новый пакет будет включать «аналогичные боеприпасы и наземную технику», которые входили в последние выделенные пакеты помощи.

Например, во второй половине сентября США пообещали отправить Украине боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4 и другую военную технику на $325 млн.

Этот новый пакет помощи будет первым с тех пор, как американские власти приняли временный бюджет, в котором не заложены расходы на помощь Украине. Белый дом просил выделить на это $24 млрд. Однако пока одобренный бюджет рассчитан до 15 ноября, его согласовали, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы правительства из-за проблем с финансированием.

Госдепартамент сообщал, что по линии программы Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) для оперативной помощи Украине планируется выделение нового пакета помощи, так как средства на это еще имеются. А вот по долгосрочным программам — Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, «Инициатива содействия безопасности Украины») и Foreign Military Financing (FMF, «Иностранное военное финансирование») выполнение контрактов приостановлено.



Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что невключение средств на помощь Киеву в американский бюджет — это «временное явление», и Вашингтон останется вовлеченным в конфликт Украины и России.