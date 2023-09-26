NYT: членство в НАТО и помощь Украине привели к нагрузке на бюджет Финляндии

В Финляндии признали издержки от вступления в НАТО и помощи Украине

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Поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для бюджета Финляндии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на финских военных.

«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», — сказал директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Кууселу.

Согласно публикации, членство в НАТО требует от правительства сложных и затратных решений, так как им придется «мыслить стратегически за пределами границ Финляндии». Например, генштабу нужно планировать перемещение в случае необходимости своих войск по территории Швеции, стран Балтии и других государств региона, чего раньше не предполагалось.

Одновременно с этим в статье сказано, что Финляндия пока не намерена размещать на своей территории войска других членов альянса. В Хельсинки уверены, что смогут самостоятельно обороняться в случае вооруженных действий против страны.

Также Финляндия намерена заключить двустороннее соглашение с США, чтобы упростить возможность совместных военных учений и наладить поставки вооружения.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в декабре 2022 года заявил, что подать заявку на членство в НАТО побудила «ядерная риторика России», а также изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине. По словам Хаависто, «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Заявку Стокгольма пока не одобрили Турция и Венгрия. Анкара обвиняла Швецию в предоставлении убежища членам «Рабочей партии Курдистана» (турецкие власти считают ее террористической) и критиковала за акции с сожжением Корана в Стокгольме.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «ошибкой с далеко идущими последствиями». Президент Владимир Путин предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны Москвы.