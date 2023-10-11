Число погибших в Израиле в результате атак ХАМАС превысило 1,2 тыс.

В Израиле от атак ХАМАС погибли около 1200 человек

Ранения получили свыше 3 тыс. человек. В секторе Газа погибли 900 палестинцев, еще 4,5 тыс. ранены

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В Израиле от атак и обстрелов палестинского исламистского движения ХАМАС погибли около 1,2 тыс. человек, сообщает государственная телерадиокомпания Kan. Ранения получили около 3. тыс. человек.

Среди жертв есть иностранные граждане, в частности, четверо россиян, сообщали в российском посольстве. В списке в том числе значится советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул, который со своей супругой жил в городе Офаким в южной части Израиля. Президент США Джо Байден говорил о гибели 14 американцев; также в числе погибших есть граждане Таиланда, Непала, Германии и других стран.

В секторе Газа, по данным палестинских властей, в результате ответных ударов Израиля погибли 900 человек, ранены свыше 4,5 тыс. Премьер-министр Палестины (автономия на западном берегу Иордана) Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа.

ХАМАС 7 октября начал массированный обстрел Израиля; сторонники палестинского движения прорвались из сектора Газа на юг страны, там начались ожесточенные бои. Боевики напали на участников музыкального фестиваля на юге Израиля, где нашли около 260 тел погибших, и атаковали несколько приграничных кибуцев (общин). В одном из них — Кфар-Аза — обнаружили большое число тел, в том числе около 40 трупов детей. Также ХАМАС захватил заложников.

Израиль объявил о переходе страны в состояние войны и переходе к полномасштабному наступлению. Военные начали обстреливать сектор Газа. В частности, в ночь на 11 октября армия обороны ЦАХАЛ сообщила, что поразила более 70 целей в районе Дарадж-Туффа. Израильская сторона также заявила об уничтожении сотен боевиков и высокопоставленных членов ХАМАС, в том числе «министра экономики» Джавада Абу Шамала.