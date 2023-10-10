В Киргизии банкам поручили усилить контроль за соблюдением всех санкций
Национальный банк Киргизии призвал коммерческие банки страны усилить внутренний контроль за соблюдением международных санкций, сообщила пресс-служба регулятора.
На встрече с представителями коммерческих банков руководство Нацбанка проинформировало их о новом перечне санкционных товаров Великобритании, которые могут быть использованы в военных целях. Среди них — электронные компоненты, проводники/полупроводники, электронные интегральные схемы и др.
«В этой связи Национальный банк призвал коммерческие банки усилить внутренний контроль и меры по недопущению проведения операций с лицами и товарами, находящимися в международных санкционных списках», — говорится в сообщении регулятора.
В июле этого года The Washington Post писала, что США готовят санкции в отношении Киргизии из-за помощи России. По мнению американских властей, как писала газета, Бишкек поставлял российским компаниям товары двойного назначения, в том числе китайские дроны.
В том же месяце Минэкономкоммерции Киргизии объявило об усилении экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения. В ведомстве отметили, что это произошло после визита представителей США, ЕС и Великобритании в республику в марте—апреле.
Позже в Госкомитете нацбезопасности республики подчеркнули, что власти и государственные предприятия не нарушали введенных США и рядом западных стран санкций против России, однако к этому могут быть причастны частные компании.
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров тогда заявил, что предпосылок для введения санкций из-за нарушения ограничений в отношении России нет, так как в республике приняты меры для предотвращения экспорта продукции в нарушение санкций.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%