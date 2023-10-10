В МИДе заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта в Израиле

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В зоне палестино-израильского противостояния есть риск дальнейшей эскалации конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Есть угроза эскалации, дестабилизации, в этой ситуации Москва по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», — сказал Рябков.

Замминистра также отметил, что главной задачей на сегодняшний день является безопасность граждан России в зоне военного конфликта. По его словам, министерство сейчас оказывает помощь в эвакуации всем заинтересованным россиянам.

9 октября ХАМАС сообщил, что среди заложников, вывезенных боевиками с территории Израиля в сектор Газа, есть россияне. Позднее в посольство России в Израиле поступили обращения от родных девяти россиян, с которыми пропала связь. Из них четыре человека находятся в списках пропавших без вести.

10 октября представительство России при Палестинской национальной администрации сообщило, что не располагает информацией о российских заложниках у боевиков ХАМАС.

Член политбюро группировки Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС и Россия наладили контакт по вопросу пленных израильтян с российским паспортом. По данным на 10 октября, в Израиле погибли два россиянина.



