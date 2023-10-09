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Палестино-израильский конфликт ,  
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Четверо россиян пропали без вести в Израиле

Посольство заявило о четырех пропавших без вести в Израиле россиянах
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В посольство России в Израиле поступили обращения от родных девяти россиян, с которыми пропала связь. Из них девять человек находятся в списках пропавших без вести. Информации о жертвах среди россиян нет, сообщили в ведомстве
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле после начала войны с боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства России в Тель-Авиве Мария Рязанова.

По ее словам, в посольство поступили обращения от родственников девяти российских граждан, с которыми пропала связь. Среди них есть как постоянно проживающие в Израиле, так находящиеся в стране временно. «Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — заявила Рязанова.

Она также добавила, что по состоянию на 16:00 мск 9 октября у посольства нет подтвержденной информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что посольство России в Израиле предпринимает «весьма энергичные усилия» по поиску информации о жертвах и пострадавших среди россиян, но пока этих данных нет.

В Израиле, согласно последним данным, от атак и обстрелов боевиков ХАМАС погибли около 800 человек, ранения получили около 2,4 тыс. человек, сообщала государственная телерадиокомпания Kan.

Среди погибших израильтян — четверо заложников, которых взяли в плен боевики и увезли в сектор Газа, сообщал представитель батальона ХАМАС Абу Обейда. Накануне ХАМАС заявил, что у него в плену находятся более 100 израильтян.

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Также ранее в Израиле на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party нашли тела более 260 погибших, на которых 7 октября напали боевики ХАМАС.

В секторе Газа от ударов израильской армии, по последним данным местного Минздрава, число погибших выросло до 560 человек, 2,9 тыс. человек пострадали.

Среди жертв атак и обстрелов в Израиле также есть граждане Белоруссии, Украины, США, Таиланда и других государств.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС россияне пропавшие без вести посольство
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