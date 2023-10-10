Иран «поцелуем рук» приветствовал организаторов операции ХАМАС в Израиле

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Тегеран «целует руки» организаторам нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

«Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим», — сказал Хаменеи в своем первом выступлении после начала войны ХАМАС с Израилем. По его мнению, к произошедшему привели «действия самого сионистского режима».

При этом Тегеран, как подчеркнул иранский лидер, не был причастен к нападению группировки ХАМАС на Израиль.

Сионизм — еврейское национальное движение, ставящее своей целью объединение и возрождение еврейского народа на его «исторической родине» — в Израиле.

О том, что иранские службы безопасности помогли боевикам ХАМАС спланировать атаку на Израиль, ранее писала The Wall Street Journal. По словам источников издания, в Иране дали зеленый свет нападению на Израиль на встрече в Бейруте в понедельник, 2 октября, а офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции работали с ХАМАС над разработкой плана войны с августа.

Тегеран свою причастность к организации операции отверг, однако поддержал нападение ХАМАС на Израиль. Представитель иранского МИДа Насер Канани заявил, что эта война «открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях».

Президент Ирана Ибрахим Раиси во время переговоров с лидерами ХАМАС назвал действия боевиков «законной обороной», обвинив Израиль в создании угроз безопасности в регионе.