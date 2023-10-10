Посол заявил об уменьшении финансовой поддержки Палестине от Евросоюза

Евросоюз стал меньше финансировать Палестину, заявил «Известиям» посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«За последнее время очень уменьшилась финансовая поддержка Палестине. Могу вам привести пример: тот же Евросоюз раньше предоставлял Палестине $1 млрд, сейчас не более $200 млн. И мы не поступимся нашими убеждениями, правами и принципами ради денег», — сказал посол.

Нофаль напомнил, что при президенте Дональде Трампе США выплачивали Палестина $1 млрд в год.

По словам Нофаля, когда власти Палестины не приняли план Трампа вокруг Иерусалима, США «просто приостановили финансовую поддержку». Он отметил, что это не проблема, а палестинцы не собираются «продаваться за какую-то финансовую поддержку».

В январе 2020 года Трамп представил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта. Документ предусматривал создание двух государств — палестинского и еврейского, неделимой столицей последнего должен был стать Иерусалим, когда как Восточный Иерусалим должен был стать столицей Палестины. Согласно плану, Палестина должна была удвоить свою территорию, а между различными анклавами предусматривали строительство дорог и мостов. ХАМАС, напавший на Израиль 7 октября 2023 года, должны были разоружить, а сектор Газа — демилитаризовать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал американский план по урегулированию «реалистичным путем к долгосрочному миру» на Ближнем Востоке. Президент Ирана Хасан Роухани с ним не согласился, назвав предложение Трампа «самым убогим планом века». Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что его народ не примет предложенный США план, поскольку «Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга».

9 октября Reuters сообщил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты.

10 октября 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз продолжит выплачивать жителям Палестины причитающиеся им деньги. По его словам, приостановить платежи — это наказать всех палестинцев.