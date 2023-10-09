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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Президент Палестины Махмуд Аббас на фоне войны приедет в Москву

Посол Палестины: ведется подготовка визита президента Аббаса в Россию
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Посол добавил, что возможности провести переговоры по палестино-израильскому урегулированию в Москве нет. Ранее власти Израиля исключили мирные переговоры с ХАМАС, а а постпред Палестины при ООН призвал Израиль «изменить курс»
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию находится на стадии подготовки, он посетит Москву, заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль РБК.

«Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сказал Нофаль.

Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части — сектор Газа контролирует ХАМАС, западный берег реки Иордан — ФАТХ.

Посол добавил, что на данном этапе возможности переговоров по палестино-израильскому урегулированию в Москве нет. Он напомнил, что несколько лет назад президент Владимир Путин предлагал провести переговоры между Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в российской столице, и палестинская сторона сразу же согласилась на это.

«Аббас тогда сразу же посетил Москву более, чем в двадцатый раз, но без каких-либо результатов. Сейчас же ситуация сложная с учетом событий на Украине и во всем мире. Если будет что-то серьезное, то мы готовы поговорить об этом», — отметил Нофаль. Посол подчеркнул, что сейчас самое важное — снизить напряженность ситуации, «а потом уже возможно откроется окно для переговоров».

Дипломат отметил, что сейчас нужно остановить убийства, в том числе палестинцев. «К настоящему времени только в Газе ужасные разрушения. Больше 800 человек были убиты, больше 3 тыс. пострадали», — сказал Нофаль.

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Говоря о ситуации с взятыми заложниками, посол отметил, что у него нет данных о том, сколько человек находится у ХАМАС. «Даже израильская сторона официально не объявляет о том, сколько человек находится в заключении. Сколько россиян, сколько европейцев, сколько американцев. Не было официального заявления ни от израильской стороны, ни от ХАМАСа о том, сколько у них заключенных», — уточнил Нофаль. По его мнению, нужно подождать, поскольку информации нет ни от Израиля, ни от ХАМАСа.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

9 октября Египет направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении огня. Каир предложил обменять заключенных в Израиле палестинцев на мирных израильтян, которых ХАМАС взял в заложники в ходе военной операции «Буря Аль-Аксы» на юге Израиля.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что переговоров с боевиками не будет. «Эпоха обсуждений с этими дикарями закончилась. Сейчас настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС», — подчеркнул Эрдан.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур отметил, что «блокада и неоднократные нападения» на сектор Газа со стороны Израиля уже были направлены на обеспечение безопасности в регионе и уничтожение военного потенциала ХАМАС, но результатов не принесли. Он призвал Израиль «изменить курс».

Вечером 9 октября представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что движение открыто для обсуждения потенциального перемирия с Израилем, поскольку «достигло всех своих целей». МИД Израиля опроверг переговоры с ХАМАС: представитель министерства Лиор Хаят заявил, что его государство находится «в состоянии войны», и никакие переговоры в настоящий момент «не являются возможными».

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Мир Ландау
Израиль ХАМАС переговоры Россия Махмуд Аббас
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