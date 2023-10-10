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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле призвали жителей готовиться к трем дням в бомбоубежище

Власти Израиля призвали жителей запастись продуктами на 72 часа в бомбоубежище
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Жителям Израиля следует обеспечить себя запасами воды, еды и медикаментов на три дня в бомбоубежищах, к этому призвало Командование тыла в X (ранее — Twitter).

«Подготовьте условия для трехдневного пребывания в бомбоубежищах: аптечка, фонарик с батарейками, еда и вода», — говорится в сообщении властей. Речь идет о всех жителях страны.

8 октября Ynet писала, что жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла». В тот же день боевики «Хезболлы» обстреляли территорию Израиля из минометов, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила артиллерийским огнем.

Также Израиль подвергся обстрелам со стороны сектора Газа. Одна из ракет попала в здание больницы «Барзилай» в городе Ашкелон на юго-западе Израиля.

Днем 9 октября в центральной и южной частях Израиля и в Иерусалиме прозвучали сирены предупреждения о ракетном нападении. Одна из ракет упала на шоссе, другая — во дворе жилого дома в Сдероте на юге страны, вблизи сектора Газа, также зафиксировали попадания в Ашкелоне и Ашдоде южнее Тель-Авива. Несколько человек получили ранения.

Вечером 9 октября из Ливана в сторону Израиля выпустили по меньшей мере 12 ракет. Армия обороны Израиля сообщила, что сирены звучали на севере страны. Ливанская армия опровергла пуск ракет по Израилю.

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Глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб заявил, что получил заверение от шиитской военизированной организации «Хезболлы», что та не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против Ливана.

В ночь на 10 октября боевики «Хезболлы» нанесли ракетные удары по израильским казармам «Пранит» командного центра дивизии «Галилея», а также «Авивим» командного центра батальона, входящего в состав Западной бригады. Атака стала ответом на гибель трех бойцов движения в результате израильского обстрела юга Ливана.

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Теги
Израиль «Хезболла» бомбоубежище
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