В Израиле призвали жителей готовиться к трем дням в бомбоубежище

Жителям Израиля следует обеспечить себя запасами воды, еды и медикаментов на три дня в бомбоубежищах, к этому призвало Командование тыла в X (ранее — Twitter).

«Подготовьте условия для трехдневного пребывания в бомбоубежищах: аптечка, фонарик с батарейками, еда и вода», — говорится в сообщении властей. Речь идет о всех жителях страны.

8 октября Ynet писала, что жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла». В тот же день боевики «Хезболлы» обстреляли территорию Израиля из минометов, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила артиллерийским огнем.

Также Израиль подвергся обстрелам со стороны сектора Газа. Одна из ракет попала в здание больницы «Барзилай» в городе Ашкелон на юго-западе Израиля.

Днем 9 октября в центральной и южной частях Израиля и в Иерусалиме прозвучали сирены предупреждения о ракетном нападении. Одна из ракет упала на шоссе, другая — во дворе жилого дома в Сдероте на юге страны, вблизи сектора Газа, также зафиксировали попадания в Ашкелоне и Ашдоде южнее Тель-Авива. Несколько человек получили ранения.

Вечером 9 октября из Ливана в сторону Израиля выпустили по меньшей мере 12 ракет. Армия обороны Израиля сообщила, что сирены звучали на севере страны. Ливанская армия опровергла пуск ракет по Израилю.

Глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб заявил, что получил заверение от шиитской военизированной организации «Хезболлы», что та не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против Ливана.

В ночь на 10 октября боевики «Хезболлы» нанесли ракетные удары по израильским казармам «Пранит» командного центра дивизии «Галилея», а также «Авивим» командного центра батальона, входящего в состав Западной бригады. Атака стала ответом на гибель трех бойцов движения в результате израильского обстрела юга Ливана.