Ракета попала в больницу израильского города Ашкелон

Шесть человек пострадали в результате попадания ракеты в больницу в Израиле

Ракета попала в здание больницы «Барзилай» в городе Ашкелон на юго-западе Израиля, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на мост между корпусами больницы. Серьезно ранена 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие травмы, сообщила израильская национальная медицинская служба (Magen David Adom).

Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Убайда заявил телеканалу Al-Aqsa, что количество израильтян-заложников, которых увезли в сектор Газа, «во много раз больше, чем думает [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху». Изральские военные уже спасли десятки заложников — не менее 48 человек в Беэри и двоих в Офакиме.

Израиль в ответ на атаки ХАМАС начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС.

По последним данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАСа, свыше 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.