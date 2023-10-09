В Иерусалиме прозвучала тревога после запуска ракет из сектора Газа

В Иерусалиме прозвучала тревога после запуска ракет из сектора Газа

Тревога была объявлена в Иерусалиме и многих городах на юге Израиля. Известно о падении ракет в Сдероте, Ашкелоне, Ашдоде. Также сообщается о прилете ракет недалеко от аэропорта Бен-Гурион, на его работу эта атака не повлияла

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В центральной и южной частях Израиля и в Иерусалиме звучат сирены предупреждения о ракетном нападении. Ракеты были запущены из сектора Газа, передает Haaretz. Газета сообщила, что тревога объявлена в десятках городов по всему Израилю.

Одна из ракет упала на шоссе, пишет издание. Также ракета упала во дворе жилого дома в Сдероте на юге страны, вблизи сектора Газа, есть попадания в Ашкелоне и Ашдоде южнее Тель-Авива, несколько человек ранены.

The Times of Israel передает, что были зафиксированы падения ракет вблизи аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Издание пишет, что на видео из этого района видно, как над открытым полем в этом районе поднимается дым. Авиационные власти страны сообщили, что атака не повлияла на аэропорт.

По данным Армии обороны Израиля, с начала боевых действий по стране было выпущено более 4,4 тыс. ракет.

Израиль называет идущий конфликт войной, ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы» (Аль-Акса — мечеть в Иерусалиме, где в апреле происходили столкновения между арабами и израильской полицией). Обе стороны ведут массированные обстрелы.

Силы ХАМАС 7 октября прорвались через границу сектора Газа и Израиля, разрушив приграничные ограждения, они увели заложников в Газу, в том числе из числа участников музыкального фестиваля Nature Party. Часть тех, кто был на фестивале, были убиты.

9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что взяла под контроль границу, но отдельные боевики могут оставаться на территории юга Израиля.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс. С палестинской стороны погибли более 500 человек, пострадали 2,8 тыс.