В Иерусалиме прозвучала тревога после запуска ракет из сектора Газа
В центральной и южной частях Израиля и в Иерусалиме звучат сирены предупреждения о ракетном нападении. Ракеты были запущены из сектора Газа, передает Haaretz. Газета сообщила, что тревога объявлена в десятках городов по всему Израилю.
Одна из ракет упала на шоссе, пишет издание. Также ракета упала во дворе жилого дома в Сдероте на юге страны, вблизи сектора Газа, есть попадания в Ашкелоне и Ашдоде южнее Тель-Авива, несколько человек ранены.
The Times of Israel передает, что были зафиксированы падения ракет вблизи аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Издание пишет, что на видео из этого района видно, как над открытым полем в этом районе поднимается дым. Авиационные власти страны сообщили, что атака не повлияла на аэропорт.
По данным Армии обороны Израиля, с начала боевых действий по стране было выпущено более 4,4 тыс. ракет.
Израиль называет идущий конфликт войной, ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы» (Аль-Акса — мечеть в Иерусалиме, где в апреле происходили столкновения между арабами и израильской полицией). Обе стороны ведут массированные обстрелы.
Силы ХАМАС 7 октября прорвались через границу сектора Газа и Израиля, разрушив приграничные ограждения, они увели заложников в Газу, в том числе из числа участников музыкального фестиваля Nature Party. Часть тех, кто был на фестивале, были убиты.
9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что взяла под контроль границу, но отдельные боевики могут оставаться на территории юга Израиля.
По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс. С палестинской стороны погибли более 500 человек, пострадали 2,8 тыс.
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