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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле погибли 12 граждан Таиланда

В Израиле погибли 12 граждан Таиланда, еще 11 взяли в заложники
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Израиле в ходе боев с палестинской исламистской группировкой ХАМАС погибли по меньшей мере 12 граждан Таиланда. Об этом сообщила пресс-секретарь тайского МИДа Канчана Пхатхарачок, передает Thai PBS.

Кроме того, 11 граждан Таиланда боевики взяли в заложники, еще девять тайцев получили ранения, сказала она.

Ранее сообщалось о двух погибших среди граждан Таиланда, а также о восьми раненых и 11 захваченных тайцах. Среди погибших и раненых есть украинцы, белорусы, американцы, француз и другие иностранцы.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Группировка обстреляла израильскую территорию тысячами ракет, боевики вторглись в приграничные населенные пункты. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс., сотни пропали без вести; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших. Стороны эвакуируют население из районов, где идут активные боевые действия.

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Таиланд погибшие Израиль ХАМАС
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