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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в войне с ХАМАС израильтян достигло 600

В Израиле 600 человек погибли в ходе войны с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В результате войны Израиля и ХАМАС погибли 600 человек, сообщил Минздрав страны. Ранее ведомство сообщало о 400 жертвах. 8 октября Израиль перешел в состояние войны
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Число жертв боевых действий в Израиле достигло 600 человек, передает Haaretz.

В Минздраве Израиля ранее сообщили, что ранения получили 2048 человек, из них 20 в критическом состоянии и 330 тяжелораненых.

Минздрав Палестины сообщил, что выросло количество жертв: с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 313 человек, на западном берегу реки Иордан — семь погибших, передает местное агентство WAFA.

Среди жертв этого конфликта также граждане других стран. Ранее МИД Белоруссии заявил, что пострадали два гражданина республики — мать и сын, их обоих госпитализировали. Кроме того, погибли два гражданина Таиланда, еще восемь тайцев получили ранения, а 11 человек были взяты в заложники.

Посольство США в Израиле не комментирует число американских граждан, которые погибли или получили ранение в результате атак ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны писал, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. В секторе Газа погибли 256 палестинцев, еще 1,7 тыс. получили ранения.

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Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день. 7 октября боевики палестинского движения о начале военной операции против Тель-Авива. Израильская армия в ответ на атаку начала операцию «Железные мечи». 8 октября бои продолжились, страна официально перешла в состояние войны.

Власти Израиля планируют в течение суток эвакуировать всех жителей вблизи границы с сектором Газа, ранее армия страны объявила регион закрытой военной зоной.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, София Шошина
Израиль Палестина ХАМАС погибшие
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