Постпред Израиля при ООН исключил переговоры о мире с ХАМАС

Переговоров с ХАМАС не будет, заявил постпредставитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Эпоха обсуждений с этими дикарями закончилась. Сейчас настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторялись», — сказал он.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что до этого «блокада и неоднократные нападения на Газу» Израилем уже были направлены на уничтожение военного потенциала ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе, но в итоге «не принесли ни того, ни другого». Он призвал Израиль «изменить курс»

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Группировка обстреляла израильскую территорию тысячами ракет, боевики группировки вторглись в приграничные населенные пункты, Израиль в ответ объявил о начале операции «Железные мечи» и нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.



Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.

В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.



Палестину поддержали Сирия и Иран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.