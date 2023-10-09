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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Постпред Израиля при ООН исключил переговоры о мире с ХАМАС

Постпред Израиля при ООН: необходимо уничтожить ХАМАС, а не вести переговоры
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Война Израиля с ХАМАС 2023

Переговоров с ХАМАС не будет, заявил постпредставитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Эпоха обсуждений с этими дикарями закончилась. Сейчас настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторялись», — сказал он.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что до этого «блокада и неоднократные нападения на Газу» Израилем уже были направлены на уничтожение военного потенциала ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе, но в итоге «не принесли ни того, ни другого». Он призвал Израиль «изменить курс»

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Группировка обстреляла израильскую территорию тысячами ракет, боевики группировки вторглись в приграничные населенные пункты, Израиль в ответ объявил о начале операции «Железные мечи» и нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.

В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.

Палестину поддержали Сирия и Иран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.

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