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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу
Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе второй раз за сутки объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Спустя 24 минуты она была отменена.

За две минуты до публикации телеграм-канал с оперативной информацией о работе Крымского моста сообщил, что движение по нему временно перекрыто.

Позднее Развожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря.

Воздушную тревогу в городе до этого объявляли вечером, движение по мосту также перекрывали.

Ранее воздушную тревогу в регионе объявили 3 октября. Позднее губернатор сообщил о падении обломков дрона на крышу жилого дома. Никто не пострадал, в нескольких квартирах выбило окна.

В конце сентября сигналы воздушной тревоги в Севастополе звучали три дня подряд — 25, 26 и 27 сентября.

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На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

В ночь на 6 октября Развожаев сообщил, что Черономорский флот отразил атаку безэкипажных катеров на Севастополь в районе Северного мола.

ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Тогда системы ПВО сбили пять ракет, во время удара без вести пропал один военный, сообщило Минобороны России. Развожаев уточил, что гражданская инфраструктура штаба и находившиеся поблизости люди не пострадали.

Теги
Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога
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