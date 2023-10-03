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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе обломки дрона упали на крышу жилого дома

Развожаев: ПВО сбила дрон в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила дрон в Севастополе, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал», — написал он. Однако ударной волной от падения обломков дрона в нескольких квартирах выбило стекла, уточнил губернатор.

Около 20:30 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу, ее отменили спустя час.

Примерно в это же время система ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря, у побережья Крыма. По данным Минобороны, ее целями были объекты на территории России. В атаке ведомство обвинило Украину.

Власти Крыма регулярно сообщают о работе ПВО, а также о сбитых ракетах и дронах. По подсчетам РБК, на конец августа сообщения об атаках дронов на российские регионы поступали более 500 раз. В ночь на 25 сентября над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Крыма сбили четыре дрона. Они должны были атаковать территорию полуострова, заявили в Минобороны.

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Теги
Михаил Развожаев ПВО Севастополь беспилотники
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