Постпред Крыма Мурадов: ракетная атака ВСУ на штаб в Севастополе — это вызов

В Крыму назвали удар ВСУ по штабу в Севастополе военным вызовом

Последствия удара по штабу ЧФ в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе — это военный вызов. Об этом «РИА Новости» заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Удар по штабу Черноморского флота <...> следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: «Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши», — сказал Мурадов.

Политик отметил, что «все руководство операцией» осуществлялось силами Великобритании и США. Мурадов призвал не «торопить события» и дождаться «обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане». Он выразил уверенность, что «жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте».

22 сентября Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака координировалась американскими и британскими спецслужбами с использованием средств НАТО. По ее словам, ракетный удар планировали с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков.

Российские власти неоднократно обвиняли США, Великобританию и страны Евросоюза в военной поддержке Украине, в частности в содействии при ударах по объектам в Крыму.