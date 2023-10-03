В Севастополе объявили воздушную тревогу

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он.

В конце сентября сигналы воздушной тревоги в Севастополе звучали три дня подряд — 25, 26 и 27 сентября. Жителей города оповещают о ней тремя способами — в телеграм-канале Развожаева, сиренами, а также по телевидению и радио. После того как зазвучат сигналы, у людей есть от 30 до 50 минут, чтобы проследовать в убежище.

Самый крупный ракетный обстрел Севастополя был зафиксирован 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в российском военном ведомстве.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами». Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе военным вызовом. Он обвинил Великобританию и США в «руководстве» этой операцией.