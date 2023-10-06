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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу
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Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Спустя восемь минут после сообщения Развожаева телеграм-канал с оперативной информацией о работе Крымского моста сообщил, что движение по нему временно перекрыли.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляли также вечером 3 октября. Губернатор Развожаев позже рассказал о падении обломков дрона на крышу жилого дома. По его словам, пострадавших не было, в нескольких квартирах выбило стекла.

В ночь на 6 октября Развожаев сообщил, что расчеты противоподводной диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота России отразили атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола в городе.

В конце сентября сигналы воздушной тревоги в Севастополе звучали три дня подряд — 25, 26 и 27 сентября.

Самый крупный ракетный обстрел Севастополя зафиксировали 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.

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Теги
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
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