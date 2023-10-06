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Политика ,  
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Суд в Киеве отказался отменить арест Коломойского с залогом 3,8 млрд грн

Киевский апелляционный суд оставил Коломойского под арестом
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Киевский апелляционный суд отказал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщает издание «Страна.ua».

Защита пыталась обжаловать решение об аресте бизнесмена с возможностью внесения залога в размере 3,8 млрд грн (около $105,3 млн). Суд оставил решение в силе.

Коломойский сказал «Стране», что «очень доволен» продлением ареста.

Его адвокаты заявили, что не понимают цели изоляции бизнесмена. «Следственные действия с ним никто не проводит», — подчеркнули они.

По словам юристов Коломойского, свидетели, которые проходят по делу, не являются очевидцами действий, в которых обвиняют бизнесмена. А тех, кто мог бы «реально рассказать про обстоятельства дела», не допрашивают, отметили они.

Адвокаты рассматривают возможность подать иск в Европейский суд по правам человека по факту безосновательного содержания бизнесмена под стражей.

Игорь Коломойский — основатель Приватбанка, который был национализирован в 2016 году. Бизнесмен был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые также были национализированы. Кроме того, в 2014–2015 годах Коломойский возглавлял областную администрацию Днепропетровска.

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Коломойского арестовали 2 сентября по делу о легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн грн путем вывода их за границу через подконтрольные банки. 7 сентября бизнесмену предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка.

15 сентября Коломойского обвинили в махинациях через «Приватбанк», в частности в фиктивном внесении наличных в кассу банка, которые затем поступали на счет бизнесмена как безналичные.

16 сентября стало известно об увеличении размера залога для бизнесмена до 3,891 млрд грн (около $105,3 млн).

25 сентября Киевский апелляционный суд отказался изменить Коломойскому меру пресечения, оставив его под арестом, а также отказался удовлетворить ходатайство о поручительстве.

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