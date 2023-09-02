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Арестованный бизнесмен Коломойский не будет вносить залог

Адвокат: арестованный Коломойский не будет вносить залог и подаст апелляцию

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не будет вносить залог, сторона защиты готовит апелляцию на решение суда. Об этом сообщил его адвокат, передает «Укринформ».

«Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим», — сказал представитель защиты Коломойского после заседания суда по избранию бизнесмену меры пресечения.

Шевченский суд Киева арестовал Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в 509 млн грн ($13,7 млн). Ему также предписали сдать все документы и запретили контактировать со свидетелями. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе адвокатов.

Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому подозрения по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы. По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн ($13,5 млн), выведя их за границу через подконтрольные ему банки.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении после ареста Коломойского поблагодарил украинских правоохранителей «за решимость довести до справедливого результата каждое — каждое из дел, которые десятилетиями тормозились». «Закон должен работать», — подчеркнул он.

Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд. Бизнесмен является основателем национализированного в 2016-м Приватбанка, также он был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже были национализированы. В 2014–2015 годах Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

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В феврале этого года у Коломойского прошли обыски. По данным «Страны», они были связаны с делом о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн ($1,2 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Теги
Игорь Коломойский мошенничество ПриватБанк залог арест
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