Суд увеличил сумму залога Коломойскому больше чем в семь раз

Шевченковский районный суд Киева увеличил размер залога украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому до 3,891 млрд грн (около $105,3 млн), сообщила «Страна.ua».

«Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн грн», — говорится в сообщении. Ранее Коломойского арестовали до 31 октября с возможностью внесения залога в 509 млн грн ($13,7 млн). Тогда бизнесмен отказался и подал апелляцию на приговор суда.

Коломойский — основатель «Приватбанка», который был национализирован в 2016 году. Бизнесмен был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающем компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые также были национализированы. В 2014-2015 он был губернатором Днепропетровска. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд.

Коломойского арестовали 2 сентября по обвинению в легализации в 2013-2020 годах свыше 500 млн грн путем вывода их за границу через подконтрольные банки. 7 сентября ему предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка.

Накануне в деле Коломойского появились новые подозрения: незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам, завладение чужим имуществом путем служебного положения в особо крупных размерах и легализация денежных средств, полученных преступным путем.