Сотрудники телеканала «1+1» заявили о готовности поручиться за Коломойского

Сотрудники канала «1+1» заявили о готовности поручиться за Коломойского

Игорь Коломойский (Фото: Maxym Marusenko / Reuters)

Сотрудники украинского телеканала «1+1» заявили, что готовы поручиться за олигарха Игоря Коломойского. Об этом в интервью изданию «Зеркало» заявила ведущая канала Наталья Мосейчук.

«Мы с командой собираемся предложить вариант взятия на поруки Игоря Валерьевича Коломойского как нашего инвестора», — сказала она.

Позже 25 сентября Киевский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Коломойскому, оставив его под арестом. Также суд отказался удовлетворить ходатайство о поручительстве.

«Суд решил: апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения. <...> Содержание под стражей до 31 октября оставить без изменений», — заявил судья Киевского апелляционного суда, передает агентство УНН.

Коломойского арестовали 2 сентября по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн грн путем вывода их за границу через подконтрольные банки. 7 сентября ему предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка.

Накануне в деле Коломойского появились новые обвинения: незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам, завладение чужим имуществом путем служебного положения в особо крупных размерах и легализация денежных средств, полученных преступным путем.