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Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн

Суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского по делу о незаконном выводе $13,5 млн

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в 509 млн гривен ($13,7 млн), передает «Страна.ua».

Коломойскому накануне, 2 сентября, предъявили подозрения в незаконном выводе средств и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, бизнесмен в 2013-2020 годах легализовал свыше 500 млн гривен, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.

Суд прошел в закрытом режиме, перед заседанием Коломойский заявил, что абсолютно не согласен с обвинениями.

Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд, бизнесмен является основателем национализированного в 2016-м ПриватБанка. В 2014-2015 годах он был губернатором Днепропетровской области.

Материал дополняется.

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Теги
Константин Нагаев Константин Нагаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Игорь Коломойский мошенничество ПриватБанк
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