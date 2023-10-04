 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова допустила заинтересованность Евросоюза в «ядерной Украине»

Представитель МИД России Захарова: ЕС может понадобиться ядерная Украина
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Странам Евросоюза может понадобиться «ядерная Украина», хотя эта страна не может контролировать на своей территории даже «базовые вещи», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. Базовые вещи не могут контролировать. Какое ядерное оружие?» — сказала Захарова.

Однако раз такие люди, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находятся у власти в странах Евросоюза, то в этом «театре абсурда» им понадобится еще и «ядерная Украина», предположила она. «Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали [президента Украины Владимира] Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — пояснила она.

Выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции, о котором напомнила Захарова, произошло 19 февраля 2022 года. Тогда Зеленский в своей речи попросил созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, который предусматривает отказ Киева от ядерного оружия, и пригрозил признать документ недействительным, если встреча не состоится.

Во время обращения к россиянам 21 февраля президент России Владимир Путин сказал, что заявление Зеленского не является «пустой бравадой». Он отметил, что у властей Украины есть советские ядерные технологии и средства их доставки, в том числе авиация и оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность полета которых превышает 100 км. По словам Путина, благодаря этому Киеву будет проще получить ядерное оружие, чем другим странам, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Евросоюз Украина ядерное оружие
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Кремль исключил проведение ядерных испытаний
Политика
Генсек ООН призвал ликвидировать все ядерное оружие в мире
Политика
В МИД призвали США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Машина загорелась в Москве на выезде из тоннеля. Видео Общество, 12:24
В Кишиневе заявили об отказе России впускать двух молдавских журналистов Политика, 12:17
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:09
Спрос на услуги риелторов в России за год удвоился Недвижимость, 12:07
Гладков сообщил более чем о 70 взрывах за сутки в Белгородской области Политика, 12:06
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов Pro, 12:06
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как утром по всей России проверяли сирены оповещения Общество, 12:05
Таиланд разрешил россиянам продлить пребывание без виз до 60 дней Общество, 12:01
Доходности на мировом рынке облигаций выросли до многолетних максимумов Инвестиции, 11:44
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:44
Медведев назвал «две приятные новости» для Киева Политика, 11:43
После последней «летней ночи» москвичам предсказали дождь с мокрым снегом Общество, 11:39
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности Общество, 11:36