Захарова допустила заинтересованность Евросоюза в «ядерной Украине»

Мария Захарова (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Странам Евросоюза может понадобиться «ядерная Украина», хотя эта страна не может контролировать на своей территории даже «базовые вещи», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. Базовые вещи не могут контролировать. Какое ядерное оружие?» — сказала Захарова.

Однако раз такие люди, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находятся у власти в странах Евросоюза, то в этом «театре абсурда» им понадобится еще и «ядерная Украина», предположила она. «Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали [президента Украины Владимира] Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — пояснила она.

Выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции, о котором напомнила Захарова, произошло 19 февраля 2022 года. Тогда Зеленский в своей речи попросил созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, который предусматривает отказ Киева от ядерного оружия, и пригрозил признать документ недействительным, если встреча не состоится.

Во время обращения к россиянам 21 февраля президент России Владимир Путин сказал, что заявление Зеленского не является «пустой бравадой». Он отметил, что у властей Украины есть советские ядерные технологии и средства их доставки, в том числе авиация и оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность полета которых превышает 100 км. По словам Путина, благодаря этому Киеву будет проще получить ядерное оружие, чем другим странам, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа.