В Брюсселе назвали случайным названный Мишелем срок принятия Украины в ЕС

Шарль Мишель (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал дату возможного следующего расширения Евросоюза наугад, сообщила газета The Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

«Ранее в этом году президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что крайним сроком [вступления новых членов в Евросоюз] должен быть 2030-й, но дипломатический источник сказал, что такая дата была «случайной» и не имеет смысла», — пишет The Guardian.

Собеседник издания заявил, что в Евросоюзе самым дискуссионным стал вопрос бюджета, который нужно урегулировать к 2027 году, до начала следующего финансового цикла. По мнению источника The Guardian, цель принять в ЕС новых членов к 2027 году помогла бы лидерам блока сосредоточиться и обеспечила бы основу для дискуссий по этому вопросу.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на оценки секретариата Совета Европы сообщила, что включение в Евросоюз девяти новых стран, в том числе Украины, обойдется действующим членам блока более чем в €256 млрд. «Все государства-члены должны будут платить больше и получать меньше из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются чистыми получателями, станут чистыми вкладчиками», — говорилось в документе, с которым ознакомилось издание.

Говоря о возможном вступлении Украины в Евросоюз к 2030 году, Мишель напомнил о балканских странах, ожидающих присоединения к ЕС более 20 лет, из-за чего там растет влияние России и Китая. По его словам, принятие Украины в состав покажет способность ЕС к геополитическим решениям.

По данным Politico, в ноябре 2023 года Еврокомиссия оценит прогресс Киева в выполнении необходимых для вступления в ЕС условий, а затем выпустит положительное заявление, после которого заявке страны будет сложно отказать. «Политическое давление, которому просто не смогут противостоять отдельные государства-члены, будет слишком сильным», — оценил это один из источников издания. Со слов собеседников, ЕС призовет в декабре начать процедуру переговоров о вступлении Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не была против присоединения Украины к ЕС. Однако МИД отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения».