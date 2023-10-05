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Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени на Мойше Израилевича

Адвокат Анатолия Чубайса не подтвердила смену им имени на Мойше Израилевича

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не менял имя на Моше Израилевич, сообщила «РИА Новости» его адвокат Ольга Козырева.

«Мне о смене имени ничего не известно», — сказала она.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, рассказал, что ему показали «фотографию из интернета», на которой Чубайс «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то Мойше Израилевич». «Зачем он это делает, я не понимаю. Чушь какая-то», — заявил тогда глава государства.

Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается. В марте 2022 года агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул Россию. Это решение агентство связало с его позицией по Украине. Позднее в Кремле подтвердили увольнение Чубайса. После отъезда из страны он побывал в Турции и Израиле.

Как сообщала газета La Repubblica, в мае 2022 года Чубайс приезжал в Италию, где посещал Тоскану (там у него, по данным издания, есть недвижимость) и Сардинию. Представитель Чубайса отрицал, что тот был в Италии и что у него есть собственность за рубежом.

Позднее израильский портал «Детали» написал, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова запросили в израильском МВД постоянное удостоверение личности вместо временного. По данным портала, экс-главе «Роснано» принадлежит «как минимум один объект недвижимости» в стране. Сам Чубайс опроверг смену документов и наличие недвижимости в Израиле.

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Путин, говоря об отъезде Чубайса, заявил, что тот «удрал» из страны и «зачем-то прячется» за границей. Президент допускал, что это может быть связано с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявлена «финансовая дыра». Чубайс не стал комментировать эти слова.

Работу «Роснано» в 2013–2016 годах критиковала Счетная палата. В 2022 году сама компания попросила Генпрокуратуру проверить работу «Роснано» при Анатолии Чубайсе, сообщали источники РБК. Чубайс руководил «Роснано» в 2010-2020 годах.

3 октября группа «Роснано» опубликовала отчет, в котором предупредила, что не сможет погасить долги до конца года за счет собственных средств. На следующий день падение бондов «Роснано» на Мосбирже достигло 40%.

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Персоны
Анатолий Чубайс смена имени
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»

16 июня 1955 года
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