Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени на Мойше Израилевича

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не менял имя на Моше Израилевич, сообщила «РИА Новости» его адвокат Ольга Козырева.

«Мне о смене имени ничего не известно», — сказала она.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, рассказал, что ему показали «фотографию из интернета», на которой Чубайс «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то Мойше Израилевич». «Зачем он это делает, я не понимаю. Чушь какая-то», — заявил тогда глава государства.

Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается. В марте 2022 года агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул Россию. Это решение агентство связало с его позицией по Украине. Позднее в Кремле подтвердили увольнение Чубайса. После отъезда из страны он побывал в Турции и Израиле.

Как сообщала газета La Repubblica, в мае 2022 года Чубайс приезжал в Италию, где посещал Тоскану (там у него, по данным издания, есть недвижимость) и Сардинию. Представитель Чубайса отрицал, что тот был в Италии и что у него есть собственность за рубежом.

Позднее израильский портал «Детали» написал, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова запросили в израильском МВД постоянное удостоверение личности вместо временного. По данным портала, экс-главе «Роснано» принадлежит «как минимум один объект недвижимости» в стране. Сам Чубайс опроверг смену документов и наличие недвижимости в Израиле.

Путин, говоря об отъезде Чубайса, заявил, что тот «удрал» из страны и «зачем-то прячется» за границей. Президент допускал, что это может быть связано с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявлена «финансовая дыра». Чубайс не стал комментировать эти слова.

Работу «Роснано» в 2013–2016 годах критиковала Счетная палата. В 2022 году сама компания попросила Генпрокуратуру проверить работу «Роснано» при Анатолии Чубайсе, сообщали источники РБК. Чубайс руководил «Роснано» в 2010-2020 годах.

3 октября группа «Роснано» опубликовала отчет, в котором предупредила, что не сможет погасить долги до конца года за счет собственных средств. На следующий день падение бондов «Роснано» на Мосбирже достигло 40%.