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La Repubblica узнала о выписке Чубайса из больницы на Сардинии

По данным газеты, после выписки бывший спецпредставитель президента России и экс-глава «Роснано» уехал в Германию, где пройдет реабилитацию. У него обнаружили синдром Гийена — Барре

Бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы города Ольбия на Сардинии, сообщает газета La Repubblica. Сейчас он направляется во Франкфурт-на-Майне, где пройдет реабилитацию.

Состояние Чубайса улучшилось, пишет издание. По данным газеты, его выписали утром 6 августа. Результаты токсикологических анализов еще не получены, но врачи уверены, что у него синдром Гийена — Барре (заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы).

Экс-глава «Роснано» попал в больницу в конце прошлой недели, после того как, по данным La Repubblica, прилетел с Кипра на отдых на Сардинию.

31 июля журналистка Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса, режиссера Авдотью Смирнову, сообщила о внезапном ухудшении его состояния: у него «начали отниматься руки и ноги». По словам самого экс-спецпредставителя, которые процитировала Собчак, его госпитализировали в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена — Барре» в состоянии средней тяжести. Журналистка уточнила, что Чубайс находится в реанимации.

Собчак сообщила о частичном параличе лица у Чубайса
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Ксения Собчак

3 августа она рассказала со ссылкой на Смирнову, что у экс-главы «Роснано» подтвердился диагноз «синдром Гийена — Барре». Его состояние стабилизировалось, но «плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз», а также он страдает частичным параличом лица.

Как писала газета Corriere della Sera, Чубайсу стало плохо во время отдыха на курорте Коста-Смеральда (Изумрудный берег) на Сардинии. Его отвезли в больницу Ольбии в тяжелом состоянии.

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В Кремле, комментируя госпитализацию бывшего спецпредставителя президента, пожелали ему выздоровления и заверили, что окажут помощь в случае обращения.

Экс-глава «Роснано» ушел с поста спецпредставителя главы государства и уехал из страны, сообщило в конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это решение агентство связало с его позицией по Украине. Позднее в Кремле подтвердили увольнение Чубайса. После отъезда он посетил Турцию и Израиль.

По данным Repubblica, в Италию Чубайс приехал в мае, где, помимо Сардинии, побывал в Тоскане (там у него, как пишет газета, есть недвижимость). В мае представитель экс-главы «Роснано» отрицал, что тот был в Италии и что у него есть собственность за рубежом.

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Елена Чернышова
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