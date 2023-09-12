Чубайс отказался комментировать слова Путина о «неудаче» в «Роснано»

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — ответил Чубайс на вопрос ТАСС.

Путин упомянул Чубайса на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября. Президент охарактеризовал нынешнее положение Чубайса как «удрал» и «зачем-то прячется» за границей. Он предположил, что это может быть связано с расследованием ситуации в «Роснано», в капитале которой выявлена «финансовая дыра».

«Может быть, связано с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об отношении к опубликованной недавно в журнале «Вопросы экономики» статье Анатолия Чубайса о проблемах при проведении в России реформ 1990-х, Путин сказал, что сам эту работу не читал, но серьезным ученым доверяет, в том числе британским. Чубайс в публикации был представлен как независимый исследователь из британского города Глазго.

«Неглупый человек. Я не читал эту статью. Может, он что-то дельное написал», — сказал Путин, при этом добавив, что деятельность Чубайса во главе «Роснано» ни с экономической, ни с финансовой точки зрения «явно не удалась».

23 марта 2022 года, через месяц после начала военной операции на Украине, Bloomberg сообщил, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и вместе с женой уехал из страны. Два дня спустя российский президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Чубайса с должности. В дальнейшем Чубайс покинул совет директоров АФК «Система» и пост главы Ассоциации возобновляемой энергетики.