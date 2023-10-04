МИД пообещал ответить на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС

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Запрет на въезд российских автомобилей в страны Евросоюза не останется без ответа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В настоящее время профильными ведомствами ведутся контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — рассказала Захарова.

По ее словам, страны ЕС ввели запрет на въезд из-за того, что свободное движение автомобилей «выгодно для России». Захарова назвала это утверждение абсурдным и нелогичным. По ее словам, от открытых границ выигрывают прежде всего сами европейские страны, так как приезжие туристы и перевозчики приносят им прибыль.

Она охарактеризовала принимаемые ЕС меры как проявление неонацизма и расизма.

«Называйте как хотите: современные формы расизма, неонацизм, суть одна и та же», — пояснила Захарова.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указано, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

12 сентября Еврокомиссия добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций. Представитель Еврокомиссии уточнил тогда РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.