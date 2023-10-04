 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

МИД пообещал ответить на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС

Захарова: Москва ответит на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС
Сюжет
Война санкций
Фото: Нагорных Елена / ТАСС
Фото: Нагорных Елена / ТАСС

Запрет на въезд российских автомобилей в страны Евросоюза не останется без ответа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В настоящее время профильными ведомствами ведутся контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — рассказала Захарова.

По ее словам, страны ЕС ввели запрет на въезд из-за того, что свободное движение автомобилей «выгодно для России». Захарова назвала это утверждение абсурдным и нелогичным. По ее словам, от открытых границ выигрывают прежде всего сами европейские страны, так как приезжие туристы и перевозчики приносят им прибыль.

Она охарактеризовала принимаемые ЕС меры как проявление неонацизма и расизма.

«Называйте как хотите: современные формы расизма, неонацизм, суть одна и та же», — пояснила Захарова.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указано, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

Читайте на РБК Pro
24% доходности: заплатит ли «Сургутнефтегаз» супердивиденды за 2023 год
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами

12 сентября Еврокомиссия добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций. Представитель Еврокомиссии уточнил тогда РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Теги
Персоны
Мария Захарова Евросоюз въезд в страну запрет
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова допустила заинтересованность Евросоюза в «ядерной Украине»
Политика
Захарова назвала агрессией отправку в Литву двух самолетов AWACS
Политика
Захарова заявила, что миротворцы в Карабахе приняли удар ради мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Румыния ограничила импорт зерна из Украины и Молдавии Политика, 14:08
Ислам Махачев заявил о желании завоевать второй титул в UFC Спорт, 14:03
Barclays назвал борьбу с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonalds Бизнес, 14:02
«Великая ирония»: рецензия на фильм Вуди Аллена из российского проката Life, 14:00
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 13:55
Как медийная реклама помогает вырастить новые бренды Новая экономика, 13:51
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 13:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
МОК заявил, что не запрещал россиянам выступать на юношеской Олимпиаде Спорт, 13:47
МИД выразил решительный протест Японии из-за совместных учений с США Политика, 13:45
НКР присвоило АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) кредитный рейтинг AA+.ru Кредитные рейтинги, 13:40
СПБ Биржа 6 октября запустит торги пятью новыми ETF Инвестиции, 13:38
МИД пообещал ответить на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС Политика, 13:30
Премьера Samsung: смартфон S23 FE, новые планшеты и другое Life, 13:25
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 13:24