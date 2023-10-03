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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Франция одобрила передачу Армении военной техники

Франция одобрила передачу Армении военной техники
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Конфликт Армении и Азербайджана

Париж согласен заключить договор о предоставлении военной техники Еревану, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместной встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает News.am.

«Франция дала свое согласие на заключение будущего контракта с Арменией, который позволит поставлять в страну военную технику, чтобы она могла защитить себя», — заявила Колонна. Она уточнила, что подробности договора представят позднее.

19 сентября 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана. К 1 октября 2023 года вооруженные формирования непризнанной республики сдали около 14 млн боеприпасов.

После прекращения огня в Армению вынужденно переехали свыше 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что покинувшие Нагорный Карабах жители «сохраняют право» вернуться в свои дома, передает Haqqin.az.

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Во время операции с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 пострадали. В том числе погибли минимум семь мирных жителей, в том числе двое детей, и еще 35 пострадали. С азербайджанской — погибли около 200 военных, свыше 500 были ранены.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Теги
Франция Армения военная помощь Нагорный Карабах
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