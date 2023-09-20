В Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей

Число погибших в результате боевых действий в Нагорном Карабахе среди мирных жителей увеличилось до 7 человек, среди них двое детей, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в соцсети X (бывший Twitter). Ранее сообщалось о двух погибших среди гражданского населения.

«Число погибших среди мирного населения достигло семь человек: три женщины, двое детей и два мужчины», — говорится в публикации. Среди гражданского населения 35 пострадавших, среди них — 13 детей, 15 женщин и семь мужчин. Погибшие и раненые были зафиксированы по всему Нагорному Карабаху. До этого офис омбудсмена не учитывал данные из некоторых районов республики, поскольку с ними не было связи.

Азербайджан объявил о «антитеррористической» операции 19 сентября, объяснив начало боевых действий тем, что армянские силы в последние месяцы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции.

Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициям Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Армения обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана». Там также отметили, что обстрелам подвергаются гражданские объекты.

Россия и Евросоюз призвали Азербайджан прекратить операцию. Франция потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.