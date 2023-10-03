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В Совфеде сочли «недружественным шагом» ратификацию Арменией статута МУС

Клишас: Армения совершила недружественный шаг, ратифицировав Римский статут МУС
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Армения совершила «недружественный шаг» по отношению к России, ратифицировав основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) — Римский статут. Об этом заявил в телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Сегодня Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении Российской Федерации, подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведет с Россией политическую войну без правил», — написал сенатор.

Армянский парламент 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Москва назвала решение суда выдать ордера на арест ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Россия не признает юрисдикцию МУС. Те страны, что признают ее, должны будут выполнить предписание ордера в случае приезда Путина.

Премьер Армении Никол Пашинян пояснял, что ратификация необходима Армении для расследования событий на границе с Азербайджаном 2021 и 2022 годов.

МИД России предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь «самые негативные последствия для двусторонних отношений» с Москвой. Кремль назвал решение Еревана некорректным. В Москве не хотели бы, чтобы Путину пришлось по каким-то причинам отказываться от визитов в Армению, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Международный уголовный суд ратификация Армения Андрей Клишас
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