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Политика ,  
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В Кремле ответили на вопрос о визите Путина после решения Армении по МУС

В Кремле заявили о нежелании отказываться от визитов Путина в Армению
Россия считает некорректным решение Еревана ратифицировать Римский статут, сказал Песков. Парламент Армении сделал это 3 октября. МИД ранее предупреждал о «самых негативных последствиях» для отношений двух стран
Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Кремле не хотели бы, чтобы президенту Владимиру Путину по каким-то причинам пришлось отказываться от визитов в Армению, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Армянский парламент 3 октября ратифицировал Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС), который весной выдал ордер на арест Путина.

Журналисты спросили Пескова, откажется ли теперь президент от визитов в Армению и как ратификация документа скажется на отношениях с Россией. «Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение», — сказал он.

Песков отметил, что Армения — союзник России и две страны многое объединяет. При этом, добавил он, к действующему руководству страны у Кремля появятся дополнительные вопросы.

Москва совершенно не согласна с мнением премьер-министра Никола Пашиняна, что решение Еревана присоединиться к Римскому статуту связано с недостаточностью инструментов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности Армении.

«Это не так. Я думаю, что все-таки в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены», — считает Песков.

МУС в марте этого года выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Те страны, что признают ее, должны будут выполнить предписание ордера в случае приезда Путина.

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3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут, который предусматривает присоединение к юрисдикции Международного уголовного суда. Армянские власти несколько раз заявляли, что решение связано с желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана.

Ереван выступал с инициативой подписать с Россией специальное соглашение. Власти Армении упоминали статью 98 Римского статута, которая не позволяет МУС обращаться за содействием к стране — участнице статута, если это нарушает ее другие международные обязательства.

В МИД России подтверждали информацию об инициативе Еревана, но сообщили, что предложенный Москвой компромиссный вариант армянской стороной учтен не был. Ратификация Римского статута будет иметь «самые негативные последствия для двусторонних отношений» с Россией, добавили в министерстве.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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